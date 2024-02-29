YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de 10 yaşındaki Azra, saçlarını kanser tedavisi gören çocuğa hediye etti

Mersin'de 10 yaşındaki Azra, saçlarını kanser tedavisi gören çocuğa hediye etti

AA AA
29.02.2024 13:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de yaşayan 10 yaşındaki Azra Özbek, kadın kuaförü babasının desteğiyle kestirdiği saçlarını, kanser tedavisi gören çocuğa hediye etti.

Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeli Fatma Özbek'in kızı Azra, 3 yıl boyunca uzattığı saçlarını MEÜ Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören 15 yaşındaki Ayten Özkan'a hediye etme kararı aldı.

Kadın kuaförlüğü yapan babasının desteğiyle saçlarını kestiren Azra, Özkan'ı hastanede ziyaret etti.

Azra, ziyaretinde bir süre sohbet ettiği Özkan'a yanında getirdiği saçlarından dönüştürülen peruğu verdi.

"ÇOK MUTLU VE DUYGULUYUM"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ayten Özkan, çok mutlu olduğunu belirterek, "Azra'ya çok teşekkür ediyorum. İyi ki bana böyle bir hediye verdi. Zamanla saçlarıma alışacağım. Çok mutlu ve duyguluyum." ifadelerini kullandı.

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Feryal Karahan da Azra'nın Ayten'e umut olduğunu kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ocak ayında Karabük’te ihracat arttı, ithalat azaldıOcak ayında Karabük’te ihracat arttı, ithalat azaldı
Fiyatı 50 liraya düşen istavrite yoğun ilgiFiyatı 50 liraya düşen istavrite yoğun ilgi
Yola fırlayan yayaya otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdıYola fırlayan yayaya otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Mersin hediye peruk saç

Mersin Namaz Vakitleri 29 Şubat Perşembe

İmsak
05:47
Sabah
07:06
Öğle
12:59
İkindi
16:10
Akşam
18:42
Yatsı
19:56

Mersin Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Perşembe

Ayberk eczanesi
Akdeniz
Birgül eczanesi
Bozyazi
Yaşam eczanesi
Anamur
Buket eczanesi
Akdeniz
Çiğdem eczanesi
Yenisehir
Darende eczanesi
Tarsus
Doğa eczanesi
Yenisehir
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.