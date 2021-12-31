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Mersin'de 106 litre sahte içki ele geçirildi

31.12.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 106 litre sahte içki ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde 106 litre sahte içki ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sahte içki imalatına yönelik iki ilçede operasyon düzenlendi.

Ekipler, Silifke ve Erdemli ilçelerinde 5 adrese düzenledikleri baskında 106 litre sahte içki ve 42 anason kiti ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Gözaltı Mersin sahte içki

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