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Mersin’de 143 gram metamfetamin ele geçirildi

MERSİN HABERLERİ  | 19.08.2020 11:09 | Son Güncelleme

Mersin’de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 143 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Resul Mahallesi’nde devriye görevi yapan ekipler, şüpheli gördüğü bir aracı durdurarak arama yapmak istedi.

Mersin’de 143 gram metamfetamin ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 143 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Resul Mahallesi’nde devriye görevi yapan ekipler, şüpheli gördüğü bir aracı durdurarak arama yapmak istedi. Bu sırada araçta bulunan 5 kişiden biri ormanlık alana kaçtı. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alınırken, kaçan şüphelinin kaçış istikametinde yapılan aramada ormanlık alana atılmış vaziyette 143 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde bulundu.
Araç içerisinde yakalanan diğer 4 şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 685 TL, 100 dolar ve 25 Euro para ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, kimliği belirlenen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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