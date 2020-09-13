YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de 2 bin rakımda, maske kullanımının önemine dikkati çektiler

Mersin'de 2 bin rakımda, maske kullanımının önemine dikkati çektiler

MERSİN HABERLERİ  | 13.09.2020 11:34 | Son Güncelleme

Erdemli ilçesinde maske kullanımına dikkati çekmek amacıyla 2 bin rakımlı Göktepe mevkisinde "Maskeni Tak, Uçmana Bak" etkinliği yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde Toros Dağları'nın eteklerindeki 2 bin rakımlı Göktepe mevkisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla "Maskeni Tak, Uçmana Bak" etkinliği düzenlendi.

Erdemli Belediyesi öncülüğünde Mersin Üniversitesi'nin (MEÜ) "Kıyılardan Dağlara Antik Olba Bölgesi Kültür Yolları ve Kırsal Turizm Odakları Geliştirme Projesi" kapsamında Akpınar Mahallesi'nin 2 bin rakımlı Göktepe mevkisinde yamaç paraşütüyle uçuş yapıldı.

Etkinlikte çeşitli illerden katılan 20 paraşütçü ile doğaseverler ve bisiklet grupları maske kullanımına dikkat çekti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da yamaç paraşütüyle uçarak katılımcılara destek verdi.

Tollu, gazetecilere, bu süreçte vatandaşların maske kullanımına dikkat etmelerini isteyerek "Güzel bir etkinlik. Erdemli'nin güzelliğini havadan görmek ayrı bir keyif. Herkesi bölgemizi havadan keşfe ve adrenaline bekliyoruz." dedi.

Mersin Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Derneği Başkanı Hüseyin Atlı da bölgenin yamaç paraşütüne elverişli bir konumda olduğunu belirterek, burada uçuş yapmanın oldukça güzel olduğunu dile getirdi.

Akpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Serin de bu tür etkinliklerle bölgenin bilinirliğinin arttığını kaydetti.

Üniversite öğrencisi Nazlı Atıcı da maske kullanımı için farkındalık oluşturulması amaçlanan etkinlikte uçuş yapmanın eğlenceli olduğunu söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradıİstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı:
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Sedat Kılınç: "Sektör temsilcileri olarak beklentimiz faiz oranlarının devam etmesi"
Öğretmenlerden öğrenciler için büyük fedakarlık
Öğretmenlerden öğrenciler için büyük fedakarlık
Kum fırtınası ve yağış Günyüzü’nde hasara yol açtı
Kum fırtınası ve yağış Günyüzü’nde hasara yol açtı
Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı
Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor
Cağ kebabı fabrika inşaatı devam ediyor

Mersin Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazar

İmsak
04:54
Sabah
06:15
Öğle
12:42
İkindi
16:14
Akşam
19:00
Yatsı
20:15

Mersin Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazar

Abant Eczanesi
Akdeniz
Toros Eczanesi
Akdeniz
Zümrüt Eczanesi
Akdeniz
Alp Eczanesi
Mezitli
Beydağı Eczanesi
Mezitli
Ayfer Eczanesi
Toroslar
Rüya Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Seçer: "Mersin emin ellere emanet"
Seçer: "Mersin emin ellere emanet"
Islık çalan yılanlar
Islık çalan yılanlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.