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  4. Mersin'de 2 kapkaççı kaldırımda yürüyen kadının elindeki cep telefonunu çaldı

Mersin'de 2 kapkaççı kaldırımda yürüyen kadının elindeki cep telefonunu çaldı

20.04.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, kaldırımda yürüyen bir kadının elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kadının cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

Olay yeri ve farklı noktalarda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kapsamındaki 150 kameranın kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların A.Ç. ve M.S. olduğunu belirledi.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanırken, ele geçirilen cep telefonu sahibine teslim edildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerden birinin kaldırımda yürüyen kadının cep telefonunu çaldıktan sonra elektrikli bisikletle kendisini bekleyen arkadaşıyla uzaklaştığı görülüyor.

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Akdeniz Mersin kapkaç cep telefonu

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