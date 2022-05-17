Mersin'de 2 kişi silahla yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde silahla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy Mahallesi 3253 Sokak'taki bir sitenin 10. katından silah sesleri duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine yönlendirilen polis ve sağlık ekipleri, evdeki F.G. ile kız arkadaşı olduğu iddia edilen E.K'nin silahla yaralandığını belirledi.

Yaralılar, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çift arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evdeki tabancanın ateşlendiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor



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