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Mersin’de 2 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

21.06.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Tarsus ilçesinde, Antalya’dan Adana’ya yolcu taşıyan otobüsün, önce kamyona, ardından park halindeki tırın kupasına çarptığı kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

27 kişinin de yaralandığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün sabah Tarsus ilçesine bağlı hal kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya’dan Adana’ya doğru seyahat eden Mehmet Nas idaresindeki 07 ABS 372 plakalı otobüs önce Servet Kesen idaresindeki 33 NYS 13 plakalı kamyona, ardından park halindeki 33 R 6312 plakalı tırın kupasına çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otobüsün sürücüsü Nas hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan kamyon sürücüsü Kesen de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KAZA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, dönüş için karşı şeride doğru geçen otobüsün çarpması yer aldı. Ayrıca kamyona çarpan otobüsün daha sonra park halindeki tırın kupasına vurma anları da saniye saniye görüntülere yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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