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Mersin'de 3 sağlık çalışanı darbedilen hastaneden açıklama:

25.08.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Arkadaşlarımız fedakarca hizmet vermelerine rağmen hasta yakınları tarafından darbedilmiş olup tehdit edilmeye devam edilmektedir"

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren hastanın yakınlarının 3 sağlık çalışanını darbetmesi özel hastane yönetimince kınandı.

Özel hastanenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptıkları hatırlatıldı.

Açıklamada, "Sağlık çalışanı arkadaşlarımız uzun süredir hasta yakınları tarafından tehdit edilmesine rağmen bir can kurtarma umuduyla ve meslek aşkıyla gece gündüz tedavilerine hassasiyetle devam etmişlerdir. Lakin çalışan arkadaşlarımız fedakarca hizmet vermelerine rağmen hasta yakınları tarafından darbedilmiş olup tehdit edilmeye devam edilmektedir. Görevini yapmaya çalışan meslektaşımıza ve sağlık çalışanlarımıza karşı yapılan yakışıksız, hak edilmeyen ve de hiçbir insana yakışmayacak hakareti, tehdit ve darp hareketini kınıyoruz." denildi.

Mezitli ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen Kovid-19 hastası H.Ç. (34) dün yaşamını yitirmişti. Bunun üzerine hastaneye giden bazı aile bireyleri, yakınlarının hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttukları bir doktor ve 2 hemşireyi darbetmişti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi almış, vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralanan 3 sağlık çalışanı ayakta tedavi edilmişti.

Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlatmış, sağlık çalışanlarının darbedilmesi hastanenin güvenlik kamerasına yansımıştı.

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