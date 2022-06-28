Mersin'de 5 kişiyi 990 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de 5 kişiyi araç satışı sırasında 990 bin lira dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Farklı şehirlerde yaşayan M.A, M.K, S.K, K.K. ve Ş.K, internetteki araç satış ilanı dolayısıyla kendilerini arayan ve kredi çekeceğini söyleyip Mersin'e davet eden şüphelinin, aracın devrini aldıktan sonra ödeme yapmayarak kendilerini dolandırdığı iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne başvurdu.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 5 kişiyi 990 bin lira dolandıran şüphelinin A.E. (38) olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince yakalanan A.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

