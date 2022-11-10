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Mersin’de 500 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

10.11.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de bir araçta 500 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Konaklar Mahallesi’nde bir şahsın aracı ile kaçak makaron getirerek piyasaya süreceği bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Mersin’de 500 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Düzenlenen operasyonda söz konusu araçta arama yapan ekipler, 500 bin adet kaçak makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
makaron

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