Mersin’de 500 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Mersin’de bir araçta 500 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Konaklar Mahallesi’nde bir şahsın aracı ile kaçak makaron getirerek piyasaya süreceği bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
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