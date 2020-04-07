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Mersin'de 6 yavrusuyla kanyonda mahsur kalan köpek kurtarıldı

MERSİN HABERLERİ  | 07.04.2020 10:21 | Son Güncelleme

Mersin'de 6 yavrusuyla kanyonda mahsur kalan köpek kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'deki Lamos Vadisi Kanyonu'nda doğum yaptıktan sonra suların yükselmesiyle mahsur kalan köpek, kurtarılarak bakıma alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesindeki kanyonda yer alan Limonlu Deresi'nin debisi yağışlar nedeniyle yükseldi.

Balık tutmak için kanyona giden bir kişi, su nedeniyle köpek ve yavrularının 10 metre derinlikte mahsur kaldığını gördü.

Vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla köpek ve 6 yavrusunu kurtardı.

Köpekler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakıma alındı.

İtfaiye ekiplerince anne köpeğe "Karamel" ismi verildi.

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Köpek Kurtarma Mersin

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