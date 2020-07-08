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Mersin’de 65 yaş ve üstü yaşlılar için buluşma etkinliği düzenlendi

MERSİN HABERLERİ  | 08.07.2020 10:59 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde evden çıkamayan ve yaşamını yalnız sürdüren 65 yaş ve üstü yaş almışlar için buluşma etkinliği düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde evden çıkamayan ve yaşamını yalnız sürdüren 65 yaş ve üstü yaş almışlar için buluşma etkinliği düzenledi. Limon Kafe’de buluşan emekliler, sahilde hem temiz hava aldı hem de sosyalleşti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her hafta salı günü saat 14.00’de, Yaşlı Destek Birimi’nden destek alan 5 kişiyi buluşturan etkinlik ile yaş almışlar hem sosyal aktiviteye katılıyor hem de onlara eşlik eden uzman psikologlar ve yaşlı destek hizmetleri görevlilerinden destek alıyor. Korona virüs süreci boyunca uzun süre evden çıkamamanın oluşturduğu etkiyle sıkıntı ve kaygı yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşları önceleyerek oluşturulan etkinlikler, düzenli olarak devam edecek.
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Yaşlı Destek Birimi’nde görevli personel, 65 yaş ve üstü yalnız yaşayan ve hizmete kayıtlı 230 vatandaşı her gün arıyor. Bir yandan yaş almışların ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, diğer yandan da onlara can yoldaşı oluyor.
“Etkinliklerimiz her hafta olacak”
Etkinliklerin yeni normalleşme sürecinde, 65 yaş ve üstü yurttaşların dışarıda güvenle sosyalleşebilmelerini sağlamak amacıyla başlatıldığını ifade eden Uzman Psikolog Merve Tokgöz, “Burada amacımız sosyal izolasyondan dolayı evlerinde kaygı, panik, anksiyete, kapalı alan korkusu yaşayan 65 yaş üstü yaş almış vatandaşlarımızı normalleştirebilmek. Bunu yaparken de sağlıklı bir şekilde, açık alanda gerçekleştirmek istedik. Farklı etkinliklerimiz her hafta olacak. Psikomotor aktiviteler, gezi programları, bunun yanında kendi istedikleri güvenli alanlara, güvenle sosyalleşebileceğimiz bölgelere gideceğiz” dedi.
“Her gün arasınlar diye telefonun çalmasını bekliyorum”
Şeker, kalp, tansiyon gibi kronik hastalıkları olan ve yalnız yaşamını sürdüren Fatma Emran, Büyükşehir Belediyesinin etkinliğine katılan yaş almışlardan biri. Belediyenin desteğinden memnuniyetini dile getiren Emran, “Korona virüs nedeniyle çıkamadım. Tek başıma olduğum için alışverişimi yapan yoktu. Her gün beni arıyorlar. Her gün arasınlar diye telefonun çalmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı. Limon Kafe’de düzenlenen etkinlikten çok memnun olduğunu söyleyen Emran, “Mutluyum, geze geze geldik. Ferahladım, rahatladım. Allah Büyükşehir Belediyesi’nden bin kere razı olsun” diye konuştu.

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