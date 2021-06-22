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Mersin'de 7 litre sahte içki ve 18 litre etil alkol ele geçirildi

22.06.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 7 litre sahte içki ve 18 litre etil alkol ele geçirildi

Mersin'de 7 litre sahte içki ve 18 litre etil alkol ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde bir evde 7 litre sahte içki ve 18 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çeltikçi Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenlendi.

Evde 7 litre sahte içki ve 18 litre etil alkol ile alkollü içecek kiti ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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