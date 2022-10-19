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Mersin'de 80 bronz sikke ve 2 obje ele geçirildi

19.10.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de 80 bronz sikke ve 2 obje ele geçirildi

Mersin'de 80 bronz sikke ve 2 obje ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 2 obje ve 80 bronz sikkeyi satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Dedeler Mahallesi'nde tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin çantasında, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen biri yüzük 2 obje ve 80 bronz sikke ele geçirildi.

Eserler, incelenmek üzere Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

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Mersin Tarsus tarihi eser operasyon sikke

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