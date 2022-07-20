YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de ağaca zarar verilmesiyle ilgili 2 zanlının salıverilmesine itiraz

Mersin'de ağaca zarar verilmesiyle ilgili 2 zanlının salıverilmesine itiraz

20.07.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de ağaca zarar verilmesiyle ilgili 2 zanlının salıverilmesine itiraz

MERSİN (AA) - Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, kent sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'sinin salıverilmesine itirazda bulundu.

Başsavcılık, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yer alan kauçuk ağacına zarar verilmesine ilişkin soruşturmada, dün sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverilen 3 zanlıdan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G. ve CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç'nin serbest bırakılması kararını değerlendirdi.

İki şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz eden Başsavcılık, itiraz dilekçesinde "kamu malına zarar vermekle" suçlanan zanlılar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı, bu nedenle de tutuklanmaları gerektiği belirtildi.

Valiliğin, sahilin yaklaşık 50 yıllık "simge ağacı"nda görülen kurumanın incelenmesi talimatı üzerine 12 Temmuz'da çalışma başlatan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağacın gövdesine matkapla açılan 9 deliğe yabancı madde enjekte edildiğini belirlemişti. Olayla ilgili dün gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve araç sürücüsü Yusuf S, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AHBİB, yılın ilk yarısında 937,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiAHBİB, yılın ilk yarısında 937,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi
Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyorYeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Manisa'da motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandıManisa'da motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:52
Sabah
05:31
Öğle
12:53
İkindi
16:42
Akşam
20:05
Yatsı
21:37
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Bikinili paylaşımıyla tam not aldı! “En iyi manzaram”

Bikinili paylaşımıyla tam not aldı! “En iyi manzaram”

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.