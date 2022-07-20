Mersin'de ağaca zarar verilmesiyle ilgili 2 zanlının salıverilmesine itiraz

MERSİN (AA) - Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, kent sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'sinin salıverilmesine itirazda bulundu.

Başsavcılık, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yer alan kauçuk ağacına zarar verilmesine ilişkin soruşturmada, dün sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverilen 3 zanlıdan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G. ve CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç'nin serbest bırakılması kararını değerlendirdi.

İki şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz eden Başsavcılık, itiraz dilekçesinde "kamu malına zarar vermekle" suçlanan zanlılar hakkındaki adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı, bu nedenle de tutuklanmaları gerektiği belirtildi.

Valiliğin, sahilin yaklaşık 50 yıllık "simge ağacı"nda görülen kurumanın incelenmesi talimatı üzerine 12 Temmuz'da çalışma başlatan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağacın gövdesine matkapla açılan 9 deliğe yabancı madde enjekte edildiğini belirlemişti. Olayla ilgili dün gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve araç sürücüsü Yusuf S, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

