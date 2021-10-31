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Mersin’de ahırda çıkan yangın hasara neden oldu

31.10.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de ahırda çıkan yangın hasara neden oldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir besi çiftliğindeki ahırda çıkan yangın söndürüldü.

Yenice Mahallesi Verimli mevkisinde Kasım Ekenler’e ait çiftlikteki ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus ve Yenice itfaiye amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında ahırda olan hayvanların çıkarıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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