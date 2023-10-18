YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de Akkuyu NGS inşaat sahasında çıkan yangın söndürüldü

Mersin'de Akkuyu NGS inşaat sahasında çıkan yangın söndürüldü

18.10.2023 10:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında çıkan yangın söndürüldü.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, dün yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yaklaşık 2 metrekarelik alanda yangın çıktığı belirtildi.

Yangının, Akkuyu NGS'nin itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldüğü aktarılan açıklamada, "Yangın sonucu kimse zarar görmemiş ve binalarda herhangi bir hasar oluşmamıştır. İlk bilgilere göre yasak yerde sigara içme nedeniyle çıkmış olabileceği düşünülen yangına ilişkin soruşturma sürmektedir. Olay, sahadaki inşaat ve montaj işlerinde herhangi aksamaya neden olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nemrut Kalderası’nda sonbahar güzelliğiNemrut Kalderası’nda sonbahar güzelliği
Ağrı’da Afgan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandıAğrı’da Afgan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı
Bursa’da İsrail’in Gazze’deki hastaneye saldırısı protesto edildiBursa’da İsrail’in Gazze’deki hastaneye saldırısı protesto edildi
Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali

Mersin Namaz Vakitleri 18 Ekim Çarşamba

İmsak
05:25
Sabah
06:44
Öğle
12:32
İkindi
15:39
Akşam
18:10
Yatsı
19:24

Mersin Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Çarşamba

Simay eczanesi
Yenisehir
Eski mezitli eczanesi
Mezitli
Hekimoğlu eczanesi
Tarsus
Yalinayak eczanesi
Toroslar
Buket eczanesi
Akdeniz
İbrahim bal eczanesi
Tarsus
Koçak eczanesi
Erdemli
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yasak aşkı karısına söylemekle tehdit edip şantaj yaptı

Yasak aşkı karısına söylemekle tehdit edip şantaj yaptı

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

"Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

"Beni buradan çıkartın" diye seslenmişti! Annesi son konuşmalarını anlattı

Türk asıllı kadın İsrail ordusuna katıldı! Paylaşımı olay oldu

Türk asıllı kadın İsrail ordusuna katıldı! Paylaşımı olay oldu

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.