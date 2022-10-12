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Mersin'de aranan kişilere yönelik operasyonda 46 şüpheli yakalandı

12.10.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de aranan kişilere yönelik operasyonda 46 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla haklarında arama kararı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu bazı kişilerin adresleri tespit edildi.

Kentte, 86 ekipten oluşan 250 polisin katılımıyla farklı adreslere yönelik operasyonda 46 şüpheli yakalandı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

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Gözaltı Mersin operasyon

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