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Mersin'de "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" paneli düzenlendi

25.05.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" paneli düzenlendi

MERSİN (AA) - Mersin'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" konulu panel gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi iş birliğinde organize edilen panel, Mersin Arkeoloji Müzesi'nde düzenlendi.

Panelin açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, Türk mutfağının zenginliklerinin tanıtımı için çeşitli organizasyonlar yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin gastronomi alanında çok zengin bir potansiyele sahip olduğunu belirten Ekici, "Ülkemiz tarihte zengin mutfağıyla dün olduğu gibi bugün de öncü rolünü devam ettirmektedir. Kadim topraklara sahip olan ülkemiz, hemen hemen her bölgesinde kendine özgü yemekleriyle bu alana ayrı bir zenginlik katmıştır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından MEÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy'un yöneticiliğini yaptığı panelde, Türk mutfağının tarihi hakkında bilgiler verdi.

Panelistler de "Kahvaltı, içecek ve özel gün yemekleri" konulu sunum yaptı.

Katılımcıların sorularının da yanıtlandığı programda, Türk mutfağının önemli lezzetlerinin püf noktaları anlatıldı.

Etkinlikte katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

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