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Mersin'de Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli yorum yapan kişi adliyeye sevk edildi

MERSİN HABERLERİ  | 01.07.2020 16:43 | Son Güncelleme

Mersin'de Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli yorum yapan kişi adliyeye sevk edildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 4'üncü kez baba olduğuna yönelik Twitter'da paylaşılan haberin altına hakaret içerikli yorum yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Zanlı E.B, Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumunun ardından, dün İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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