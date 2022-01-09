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Mersin'de balıkçı barınağının iskelesinde askıda kalan otomobili itfaiye çıkardı

09.01.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de balıkçı barınağının iskelesinde askıda kalan otomobili itfaiye çıkardı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde balıkçı barınağının iskelesinde askıda kalan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen 2 arkadaş, bir otomobille ilçedeki balıkçı barınağına geldi.

Sürücüsünün iskeleye yanaştırdığı otomobil, bir süre sonra akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanağın etkisiyle kayarak askıda kaldı.

Durumu fark eden araçtaki 2 kişi, dışarı çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlattı.

Askıda kalan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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