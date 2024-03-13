YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de belediye otobüsünde kavga eden yaşlı çift ile baba-oğulun davası sürdü

Mersin'de belediye otobüsünde kavga eden yaşlı çift ile baba-oğulun davası sürdü

AA AA
13.03.2024 13:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de belediye otobüsünde yolculuk yapan yaşlı çift ile baba oğul arasındaki kavgaya ilişkin davanın ikinci duruşması yapıldı.

Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklardan İsmet T. ve oğlu A.O.T tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz yargılanan Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen İsmet T, olayın yaşanmaması gereken bir durum olduğunu dile getirdi.

Olayda babalık refleksiyle aşırıya kaçtığını belirten İsmet T, şöyle devam etti:

"Biz otobüse binmiştik. Daha sonra Ramazan Polat bindi. Kalk oradan 'ben oturacağım' dedi. 'Ben de engelliyim, çocuğum hasta' dedim. Engelli kartımı gösterdim. O ara bastonunu sallayarak 'kalk oradan' dedi. Hamdiye Polat da 'Terbiyesizler, saygısızlar' diye bağırıp ortalığı kızıştırdı. Sonra çocuğumla Ramazan Polat birbirine girdi. İkisini ayırmaya çalıştım. Kızımı da aldım. Bu arada Ramazan Polat oğluma küfretti. Baktım çocuğumun burnu kanıyor ve şişmişti."

Ramazan Polat'ın bastonuyla hem kendisine hem de oğluna vurduğunu öne süren İsmet T, "Tekrar çıkan arbedede bastona müdahale için gittim. Oradaki müdahale yanlış olabilir. Babalık duygusu, refleksi. Gerçekten kendimi yatıştıramadım, üzgünüm." diye konuştu.

Hamdiye Polat da küfretmediğini, eşinin de kimseyi darp edecek durumda olmadığını savundu.

Ramazan Polat da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu İsmet T'nin çifte karşı "nitelikli kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını, tutukluluğunun devamını ve sanıkların birbirine karşı işledikleri "tehdit" ve "hakaret" suçlarından beraatini istedi.

Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Hamdiye Polat, duruşmanın ardından gazetecilere, bu olay sonrasında kendilerinin sanık durumuna düştüğünü belirtti.

Polat'ın kızı Kadriye Çakmak da babasının sağlık sorunlarının devam ettiğini söyledi.

Tutuklu sanıkların duruşmadaki beyanlarını eleştiren Çakmak, "Savunmaları sadece 'bize küfretti' üzerine kurulu. Bu adam size niye küfretti? Bastona demir diyorlar, demir değil. Bastonu olayda savunma amacıyla kullanıyor. Yetişmiyor bile." diye konuştu.

OLAY

Toroslar'da 15 Aralık 2023'te A.O.T. ve Tarsus ilçesindeki bir lisede müdür olarak görev yapan babası İsmet T'nin, belediye otobüsünde yolculuk yaptıkları sırada tartıştıkları engelli Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat'ı darbetmesi, araç içi kamerasınca kaydedilmiş, şikayet üzerine gözaltına alınan İsmet T. ve oğlu tutuklanmış, olaya karışan kişiler birbirlerinden şikayetçi olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahalleyi son kez sahura kaldırdı, kazada hayatını kaybettiMahalleyi son kez sahura kaldırdı, kazada hayatını kaybetti
Alevlere teslim olan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi: 1 yaralıAlevlere teslim olan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi: 1 yaralı
Hakkında yakalama kararı vardı, polis kapıya dayanınca intihar ettiHakkında yakalama kararı vardı, polis kapıya dayanınca intihar etti
Anahtar Kelimeler:
Mersin duruşma belediye otobüsü

Mersin Namaz Vakitleri 13 Mart Çarşamba

İmsak
05:29
Sabah
06:48
Öğle
12:56
İkindi
16:17
Akşam
18:54
Yatsı
20:08

Mersin Nöbetçi Eczaneler13 Mart Çarşamba

Merkez eczanesi
Bozyazi
Gizem uygun eczanesi
Yenisehir
Okur eczanesi
Tarsus
Mira eczanesi
Silifke
Kaya eczanesi
Tarsus
Başak eczanesi
Tarsus
Yamaç eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Son zamanların en çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların en çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.