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Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

22.08.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Adanalıoğlu Mahallesi sahilinde Hüsamettin Kuş, Y.K, İ.M. ile M.A.Ö. ve S.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

M.A.Ö, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kuş'u bıçakla yaraladı.

Şüpheli M.A.Ö. yanındaki arkadaşı S.A. ile olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kuş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Kuş'un arkadaşları Y.K. ve İ.M'nin ifadesine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlılar M.A.Ö. ve S.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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