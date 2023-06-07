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Mersin'de bir kişi silahla bacağından vurularak yaralandı

07.06.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tartıştığı kişilerce silahla bacağından vurularak yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de bir kişi silahla bacağından vurularak yaralandı

Mersin Adliyesi karşısındaki çay ocağında oturan Taylan Kartal ile yanındaki 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine darbedilen Kartal, bacağından silahla vuruldu. Şüpheliler, olayın ardından kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kartal'ı ambulansla hastaneye götürdü.

Bölgede inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kartal ile şüphelilerin çay içtiği ve bir süre sonra tartışmaya başladığı öğrenilen olayda, çay ocağındaki bazı malzemeler de zarar gördü.

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