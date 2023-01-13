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Mersin'de bir kişi tartıştığı karısını tabancayla öldürdü

13.01.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Tarsus ilçesinde kocası tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Çağlayan Mahallesi 1001. Sokak'taki evlerinde kıskançlık nedeniyle Mehmet E. ile Emine E. (42) çifti arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet E. tabancayla eşine ateş ettikten sonra kaçtı.

Silah seslerini duyan komşularının ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emine E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Mehmet E. evin yakınlarında polis ekiplerince yakalandı.

Zanlının üst aramasında tabanca ele geçirildi.

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cinayet Mersin Tarsus

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