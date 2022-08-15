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Mersin'de boş arazide bebek bulundu

15.08.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de boş arazide bebek bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde boş arazide bulunan yeni doğmuş erkek bebek hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, dün Turgutreis Mahallesi'ndeki arazide bebek sesi duyan bir kişi, bölgede terk edilmiş bebek buldu.

Bebeği evine götüren kişi, bugün durumu polis ekiplerine bildirdi.

Adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bebeğin yeni doğduğu belirlendi.

Bebek, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bebeği bulan kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri, bebeği araziye bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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