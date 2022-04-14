Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını rehin alan zanlı gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, boşanma aşamasındaki karısını rehin alan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, çocuğunu görmek istediğini iddia eden B.Ş, karısı B.Ş'nin merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki evine gitti.

İkili arasında çıkan tartışmanın ardından zanlı, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen karısını banyoya kilitledi. Sesleri duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin bir süre ikna etmeye çalıştığı B.Ş, çağrılara olumsuz karşılık verdi.

Bunun üzerine apartman dairesinin kapısını kıran polis, etkisiz hale getirdiği zanlıyı Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.



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