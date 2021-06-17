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Mersin'de çalışanını tehdit ve taciz ettiği öne sürülen sanık hakim karşısında

17.06.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de çalışanını tehdit ve taciz ettiği öne sürülen sanık hakim karşısında

MERSİN (AA) - Mersin'de, zorla alıkoyduğu kadın çalışanına tehditle cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında 3 suçtan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık O.A. (29), müşteki H.C. (22) ve avukatlar katıldı.

Sanık O.A, savunmasında, hakkındaki iddiaları reddetti. Aralarında tartışma yaşandığını belirten O.A, H.C'ye cinsel saldırıda bulunmadığını ileri sürdü.

H.C. ise sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Müşteki avukatı da iddianamede "basit cinsel saldırı" olarak yer alan sanık eyleminin, "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini ve dosyanın ağır ceza mahkemesine sevk edilmesini istedi.

Mahkeme savcısı, mütalaasında, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Hakim, görevsizlik kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

- Olay

Yenişehir ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir iş yerinin sahibi O.A'nın, 13 Aralık 2020'de maket bıçağıyla tehdit ettiği çalışanı H.C'ye cinsel saldırıda bulunduğu ve onu zorla alıkoyduğu iddia edilmişti.

Adli kontrol şartıyla salıverilen O.A. hakkında "tehdit", "basit cinsel saldırı" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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