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Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahilde temizlik

01.06.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de caretta carettaların yuva yaptığı sahilde temizlik

MERSİN (AA) - Caretta Caretta kaplumbağalarının önemli üreme merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde, belediye ekipleri ve öğrenciler kumsalı temizledi.

Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, belediyenin spor okulunda "Doğa Müfettişi" olan öğrenciler ile belediye ekipleri, çevre temizliği yaptı.

Katılımcılar, kaplumbağa yuvalarını ve çevrelerini özenle temizledi.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere, ilçenin caretta carettalar için önemli bir yaşam merkezi olduğunu belirterek, "Caretta carettaların doğaya çıktığı bu süreçte, onlara temiz bir çevre ve temiz bir doğa bırakmak adına gençlerimizle birlikte sahillerimizi temizliyoruz." dedi.

Öğrencilerden Ülker Rana Altınçiçe de sahilde plastik şişe, poşet ve atık topladıklarını belirterek, canlıların yaşamlarına saygı duyulması gerektiğini söyledi.

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