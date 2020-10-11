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Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

MERSİN HABERLERİ  | 11.10.2020 19:11 | Son Güncelleme

Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangınında iki hektarlık alan zarar gördü.

Kayacı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 50 itfaiye personeli, 3 arazöz ve 1 su tankeriyle alevlere müdahale etti. Bölgedeki yangının söndürülmesi için çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.

Yaklaşık 2 saatlik müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre, yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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