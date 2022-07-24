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Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

24.07.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Büyükeceli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 15 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
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