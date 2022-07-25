YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

25.07.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

MERSİN (AA) - Mersin'de çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve personel sevk edildi.

Alanın kayalık olması nedeniyle müdahalede güçlük çeken ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Mersin'de konuştu:BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Mersin'de konuştu:
Muğla'da bulaşık makinesine giren yılanı itfaiye çıkardıMuğla'da bulaşık makinesine giren yılanı itfaiye çıkardı
Bingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldüBingöl'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın öldü
Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:57
Sabah
05:34
Öğle
12:53
İkindi
16:42
Akşam
20:02
Yatsı
21:32
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Sözleri olay yarattı! “Halkın içinde twerk yaptığım için...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.