Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çarıklar ve Bozdoğan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.



