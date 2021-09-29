Mersin'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurularak ağır yaralanan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Ali Mülayim (48) ve K.B. arasında Gazipaşa mahallesi 1967 sokakta çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü. K.B., tabancayla Ali Mülayim'e ateş etti.

Ağır yaralanan Mülayim, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Kaçan K.B'yi yakalamak için polis çalışma başlattı.



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