YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

Mersin'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

29.09.2021 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada vurularak ağır yaralanan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Ali Mülayim (48) ve K.B. arasında Gazipaşa mahallesi 1967 sokakta çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü. K.B., tabancayla Ali Mülayim'e ateş etti.

Ağır yaralanan Mülayim, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Kaçan K.B'yi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kışın evinizi sıcak tutmanın 14 basit ve ucuz yoluKışın evinizi sıcak tutmanın 14 basit ve ucuz yolu
PARTNERSelin Ciğerci yepyeni bir programla ekrana geliyor! İşte anlaştığı kanalSelin Ciğerci yepyeni bir programla ekrana geliyor! İşte anlaştığı kanal
Mersin'deki tefecilik ve yağma operasyonunda 6 şüpheli tutuklandıMersin'deki tefecilik ve yağma operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin Tarsus

Mersin Namaz Vakitleri 1 Ekim Cuma

İmsak
05:11
Sabah
06:30
Öğle
12:36
İkindi
15:56
Akşam
18:33
Yatsı
19:47
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ankara'da bir kişi evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Ankara'da bir kişi evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kütahya'da 3. kattaki pencereden düşen hamile kadının eşi tutuklandı

Kütahya'da 3. kattaki pencereden düşen hamile kadının eşi tutuklandı

Adana Demirsporlu Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı

Adana Demirsporlu Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.