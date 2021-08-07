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Mersin'de çivi fabrikasında 9 gün arayla çıkan ikinci yangın da söndürüldü

07.08.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de çivi fabrikasında 9 gün arayla çıkan ikinci yangın da söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'de çivi üretimi yapılan fabrikada çıkan ikinci yangın da ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB) bir çivi fabrikasında 30 Temmuz'da çıkan ve söndürülen yangının ardından, temizlik yapıldığı sırada aynı yerde henüz belirlenemeyen nedenle yeniden yangın çıktı.

Temizlik çalışması yapan işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen OSB itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Ekipler, fabrikada soğutma çalışması yaptı.

Fabrikada 9 gün önce çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürülmüş, yoğun dumandan etkilenen 3 çalışan ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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