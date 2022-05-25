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Mersin'de denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

25.05.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde denizde kaybolan 21 yaşındaki genci arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

Menderes Mahallesi sahilinde 22 Mayıs'ta denize girdikten sonra gözden kaybolan Suriye uyruklu İzzet Hamo'yu bulmak için yürütülen çalışmalar sürdürülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği ekipleri, bölgede Hamo'yu bulmak için denizde tarama yaptı. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

Mezitli ilçesinde, 22 Mayıs'ta denizde kaybolan 21 yaşındaki Suriye uyruklu İzzet Hamo'yu bulmak için arama çalışmaları başlatılmıştı.

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