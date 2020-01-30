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Mersin'de denize devrilen otomobilin sürücüsü öldü

MERSİN HABERLERİ  | 30.01.2020 20:07 | Son Güncelleme

Mersin'de denize devrilen otomobilin sürücüsü öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde denize devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Oğuzhan Korkmaz idaresindeki 33 T 8035 plakalı otomobil, Taşucu Mahallesi İncekum mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak denize devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiyte ekipleri, vinç yardımıyla otomobili denizden çıkardı.

Ekipler, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Korkmaz’ın cesedi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz devrilme Otomobil Silifke

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