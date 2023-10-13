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Mersin'de depoda çıkan ve iki daireye sıçrayan yangın söndürüldü

13.10.2023 15:08 | Son Güncelleme:
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Mersin'in Silifke ilçesinde, mobilya deposunda çıkan ve üst katındaki iki daireye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mukaddem Mahallesi 204. Sokak'ta Abdullah B'ye ait ev eşyaları satılan mağazanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler deponun üst katındaki iki daireye de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Müdahale sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

İş makinesi yardımıyla kapıları kırılan depodaki bazı eşyalar da dışarı çıkarıldı.

Yangın nedeniyle hasar oluşan depo ve dairelerde soğutma çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Silifke İtfaiye depo hasar mobilya

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