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Mersin’de deprem hasarlarından dolayı 76 okul boşaltıldı

08.03.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, il genelinde deprem hasarından dolayı 76 okulun boşaltıldığını belirterek, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz tarafından bütün okullarımızda incelemeler yapılıyor, bilimsel tekniklerle okullarımızın durumu analiz ediliyor.

Mersin’de deprem hasarlarından dolayı 76 okul boşaltıldı

Hasar tespit edilen okullarımız behemehal tahliye edildi. Hiç bir öğrencimizin eğitim öğretim hayatının kesintiye uğraması için diğer okullara taşınması sağlandı" dedi.

Pehlivan, Tarsus ilçesinde depremden dolayı hasar gören ve tahliye edilen okullarda incelemelerde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin’den bilgi alan Vali Pehlivan, deprem hasarlarından dolayı 76 okulun boşaltıldığını kaydetti.

"HASARLI OKULLARIN YERİNE YENİ OKULLAR İNŞA EDECEĞİZ"

Okulların, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından incelendiğini belirten Pehlivan, "Hasar tespit edilen okullarımız behemehal tahliye edildi. Hiç bir öğrencimizin eğitim öğretim hayatının kesintiye uğraması için diğer okullara taşınması sağlandı. Hasar gören okullarımızın yerine yeni okullar inşa edeceğiz. Bu konudaki hazırlık çalışmalarımızı başlattık. Yeni okullar inşa edilene kadar prefabrik okullar, derslikler yapmak suretiyle birleştirilen ve sabah öğlen şeklinde ikili öğretim yapılan okullarda yoğunluk giderilecektir. Okullarımızın durumlarını ve ihtiyaç duyulan yeni yatırım taleplerimizi Milli Eğitim Bakanlığımıza ve bizzat Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e arz ettik. En kısa sürede yeni okullarımızın ve öncesinde prefabrik okullarımızın, dersliklerimizin inşa edilmesi için gerekli bütün desteği sağlayacaklarını ifade ettiler. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Mersin’de bakanlığımızın destekleriyle her yıl ortalama 20 civarında yeni okul inşa ediyor idik. Bu sayede bugüne kadar ilimiz genelinde okullarımızın çoğunluğu yenilenmiş durumda ve bu okullarımız depremden etkilenmedi. Bakanlığımız tarafından sağlanacak ilave destekler ile hasarlı okullarımızın yerine yeni okullar inşa ederek ilimize kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.
Deprem bölgesinden gelerek Mersin’de misafir edilen 21 bin 117 öğrencinin eğitim-öğretim hizmeti aldığını aktaran Pehlivan, "Temel eğitim alanında 14 bin 437, mesleki eğitim alanında 791, ortaöğretim alanında 2 bin 757, özel okullarda 3 bin 121 ve özel eğitim alanında 11 öğrencimiz okullarımızda eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir" şeklinde konuştu.

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