Mersin'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

M.A.B'nin kullandığı 43 DY 555 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Kütüklü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Bariyere çarptıktan sonra devrilen aracın sürücüsü ve otomobildeki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Şevket ve Perihan Gülten, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



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