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Mersin'de devrilen tarım aracının altında kalan sürücü hayatını kaybetti

23.06.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de devrilen tarım aracının altında kalan sürücü hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Osman Kaya idaresindeki tarım aracı, Batısandal Mahallesi Yazlak mevkisinde devrildi.

Aracın altında kalan Kaya'yı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, Osman Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaya'nın cesedi, Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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