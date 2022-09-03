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Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

03.09.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Ahmet Kütük'ün kullandığı 33 TL 115 plakalı traktör, Gözne Mahallesi Ayvagediği mevkisindeki rampada geri kayarak devrildi.

Kazada, sürücü traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, Kütük'ü bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kütük'ün cenazesi morga gönderildi.

Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

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Mersin Toroslar traktör

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