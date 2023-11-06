YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin’de dolandırıcılık operasyonu: 18 gözaltı

Mersin’de dolandırıcılık operasyonu: 18 gözaltı

06.11.2023 09:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de farklı tarihlerde birçok vatandaşı dolandırdıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltı alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir aylık çalışmada birden fazla vatandaşı ’sazan sarmalı’ ve ’santaj’ yöntemiyle yaklaşık 15 milyon dolandıran şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda şüpheli 18 şahsı belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonlarla şüphelilerin hepsini gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 25 cep telefonu, 1 laptop, 6 sentetik ilaç, 62 adet banka kart ile 60 bin lira para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından 6 şahıs adliyeye sevk edilirken, 12 şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli’de konteynerde çıkan yangın söndürüldüTunceli’de konteynerde çıkan yangın söndürüldü
Niğde’de 1 ayda 59 uyuşturucu şüphelisi yakalandıNiğde’de 1 ayda 59 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Balıkesir’de jandarmadan tarihi eser operasyonuBalıkesir’de jandarmadan tarihi eser operasyonu
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 6 Kasım Pazartesi

İmsak
05:42
Sabah
07:03
Öğle
12:30
İkindi
15:22
Akşam
17:48
Yatsı
19:04

Mersin Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Pazartesi

Yonca eczanesi
Yenisehir
Babacan eczanesi
Toroslar
Birgül eczanesi
Bozyazi
Birtan eczanesi
Akdeniz
Botan eczanesi
Akdeniz
Çağdaş eczanesi
Silifke
Gülnar eczanesi
Gulnar
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Sokakta yürüdüğü sırada kafasına aniden köpek düştü

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.