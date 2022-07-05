Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, telefonla ulaştıkları D.Y'ye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 12 cumhuriyet altınını aldıkları öne sürülen 2 şüphelinin yakalanması için Dolandırıcılık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.
Müştekinin altınları teslim ettiği sokaktaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, zanlıların H.F.A. (21) ve E.S.D. (19) olduğunu tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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