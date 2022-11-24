YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı

Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı

24.11.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de sahte banknotla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda sahte banknotla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.K, V.A, S.U, B.D, R.B, A.A. ve Y.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, D.Y. ile B.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis ekiplerince dün Mersin başta olmak üzere çeşitli illerde alışveriş yaparak piyasaya yaklaşık 600 bin lira sahte banknot sürdükleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmış, düzenlenen şafak operasyonunda 9 zanlı yakalanmıştı.

Operasyonda adreslerdeki aramalarda çok miktarda sahte banknot ele geçirilmiş, bir şüphelinin evindeki incelemelerde de sahte banknotların klima filtresine gizlendiği belirlenmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin’de yeni yollar açılıyorMersin’de yeni yollar açılıyor
Oto galeride çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldiOto galeride çıkan yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bariyerlere çarpan motosikletteki bir kişi öldü15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bariyerlere çarpan motosikletteki bir kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Mersin sahte para

Mersin Namaz Vakitleri 24 Kasım Perşembe

İmsak
05:58
Sabah
07:21
Öğle
12:33
İkindi
15:12
Akşam
17:35
Yatsı
18:53
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.