Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda sahte banknotla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.K, V.A, S.U, B.D, R.B, A.A. ve Y.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, D.Y. ile B.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis ekiplerince dün Mersin başta olmak üzere çeşitli illerde alışveriş yaparak piyasaya yaklaşık 600 bin lira sahte banknot sürdükleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmış, düzenlenen şafak operasyonunda 9 zanlı yakalanmıştı.

Operasyonda adreslerdeki aramalarda çok miktarda sahte banknot ele geçirilmiş, bir şüphelinin evindeki incelemelerde de sahte banknotların klima filtresine gizlendiği belirlenmişti.

