Mersin'de dolu meyve ve sebze bahçelerine zarar verdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle meyve ve sebze bahçeleri zarar gördü.

Toros ve Güneyli mahallelerinde sağanakla etkili olan dolu nedeniyle ekili alanlar beyaza büründü.

Aniden bastıran dolu, meyve ağaçlarıyla sebze bahçelerinde hasara yol açtı.

Dolu nedeniyle serası zarar gören üreticilerden Mustafa İnce, "Toroslar Mahallesi'nde dolu 10 dakikada ortalığı mahvetti. Seramızın naylonlarını kestik, yoksa seramızı göçürecekti. Allah'tan gelene çare yok katlanacağız." dedi.

Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışması başlatacağı öğrenildi.



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