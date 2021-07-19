YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de düğünde tüfekle havaya ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı

Mersin'de düğünde tüfekle havaya ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı

19.07.2021 05:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de düğünde tüfekle havaya ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esenler Mahallesi'nde açık alanda yapılan düğünde av tüfeğiyle havaya ateş açıldı.

Saçmaların isabet etmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Havaya ateş açtığı öne sürülen zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettilerBüyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
GÜNCELLEME - Mersin'de kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyorGÜNCELLEME - Mersin'de kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus

Mersin Namaz Vakitleri 19 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:30
Öğle
12:53
İkindi
16:42
Akşam
20:06
Yatsı
21:38

Mersin Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Pazartesi

Efe Eczanesi
Akdeniz
Efe Eczanesi
Akdeniz
Efe Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu

Adana Demirspor'un kombine bilet fiyatları belli oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bankacılığı bırakıp tarıma yönelen kadın girişimci taleplere yetişemiyor

Bankacılığı bırakıp tarıma yönelen kadın girişimci taleplere yetişemiyor

GÜNCELLEME - Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde zanlının yanlış eve girdiği iddiası

GÜNCELLEME - Konya'da 3 yıl önce öldürülen Büyükşen çifti cinayetinde zanlının yanlış eve girdiği iddiası

TBMM kararları Resmi Gazete'de

TBMM kararları Resmi Gazete'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.