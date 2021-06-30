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Mersin'de el freni çekilmeyen kamyonetin park halindeki araca çarpması güvenlik kamerasında

30.06.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de el freni çekilmeyen kamyonetin park halindeki araca çarpması güvenlik kamerasında

MERSİN (AA) - Mersin'de, el freni çekilmeyen kamyonetin park halindeki hafif ticari araca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi Çiftçiler Caddesi'nde park edilen kamyonet, el freni çekilmediği için geriye hareket etti.

Refüjü aşan kamyonet, park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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