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Mersin'de ele geçirilen 86 bin 245 şişe kaçak içki Adana'da imha edilecek

23.12.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de eylül ayında ele geçirilen 86 bin 245 şişe kaçak içki ile farklı tarihlerde bulunan kaçak tütün ve makaronlar (filtreli sigara kağıdı) imha edilmek üzere Adana'nın Ceyhan ilçesindeki atık dönüşüm tesisine gönderildi.

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 27 Eylül'de ele geçirilen 115 ton ağırlığında, 86 bin 245 şişe sahte veya geçersiz bandrollü kaçak içki ile kentteki operasyonlarda bulunan 5 milyon 92 bin sigara filtresi, 67 bin 291 boş makaron ve 912 kilogram kaçak tütün üzerindeki incelemeler tamamlandı.

Kaçak ürünler, imha işlemlerinin yürütüleceği Adana'nın Ceyhan ilçesindeki atık dönüşüm tesisine gönderilmek üzere 7 tıra yüklendi.

Mersin'den tırlarla gönderilen kaçak ürünler, Ceyhan'daki tesiste imha edilecek.

OPERASYON

Mersin'de 27 Eylül'de 5 tırdaki 86 bin 245 şişe sahte veya geçersiz bandrollü kaçak içkiye el konulmuştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, operasyona ilişkin açıklamasında, son yılların en büyük kaçak içki ele geçirilmesinin gerçekleştirildiğini bildirerek, "Toplam 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu." ifadesini kullanmıştı.

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