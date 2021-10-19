Mersin'de engelli asansörünün düşmesi sonucu 2 sağlık görevlisi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, engelli vatandaşa müdahale etmek isteyen 2 sağlık görevlisi, engelli asansörünün düşmesi sonucu yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi 911 Sokak'ta bulunan müstakil evin 2. katında yaşayan engelli vatandaşa müdahale etmek için gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli 2 sağlık memuru, engelli asansörüne bindi.

Asansör kabininin 2. kattayken düşmesi sonucu sağlık görevlileri yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz